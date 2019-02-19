Театрам Тверской области в 2019 году направят более 27 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-19T12:21:17+03:00

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В 2019 году театры Тверской области получат более 27 млн рублей поддержки. Средства будут направлены из федерального и регионального бюджетов. Распределение финансирования между учреждениями обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Большая часть средств пойдет на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (15,8 млн рублей). Еще более 7,8 млн рублей заложено на поддержку Тверского театра юного зрителя, средства пойдут на создание трёх новых спектаклей, дооборудование столярного, бутафорского, декорационного и других цехов. Также свыше 11 млн рублей получат театры малых городов.

Напомним, что 2019 год в России был объявлен Годом театра. Значит, в текущем году во всех регионах страны пройдут мероприятия, направленны на популяризацию лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU