Жители Тверской области смогут пожаловаться следователям СК на некачественные медицинские услуги

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-19T11:44:16+03:00

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В Тверской области сотрудники Следственного комитета проведут единый день приема граждан по вопросам, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. Обратиться за помощью можно будет 6 марта 2019 года с 10:00 до 13:00.

Принимать граждан будут в городских и межрайонных (в Бежецке, Бологое, Вышнем Волочке, Кашине, Кимрах, Коноково, Красном Холме, Нелидово, Ржеве, Осташкове, Торжке и Западной Двине) следственных отделах СУ СК РФ.

Предварительно следует записаться по телефонам 65-63-31, 65-63-34, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU