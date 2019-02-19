2019-02-19T11:12:06+03:00
Происшествия

21-летний парень ограбил пожилую женщину на улице в Твери

Бабушка смогла запомнить приметы злоумышленника
Виктория ЖУКОВА
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Теперь молодому человеку грозит реальный срокТеперь молодому человеку грозит реальный срокФото: Василий ХОДАРЕВ
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К полицейским за помощью обратилась 83-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что на проспекте 50 лет Октября на нее напал мужчина. Он открыто похитил у нее сумку, в которой лежал кошелек с деньгами и сотовый телефон.

Пожилая женщина смогла запомнить приметы злоумышленника. Сразу после того, как она детально описала нападавшего, разыскивать злоумышленника отправились полицейские патрули.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции в кратчайшие сроки задержали 21-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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