21-летний парень ограбил пожилую женщину на улице в Твери

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-19T11:12:06+03:00

Изменить размер текста: A A

К полицейским за помощью обратилась 83-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что на проспекте 50 лет Октября на нее напал мужчина. Он открыто похитил у нее сумку, в которой лежал кошелек с деньгами и сотовый телефон.

Пожилая женщина смогла запомнить приметы злоумышленника. Сразу после того, как она детально описала нападавшего, разыскивать злоумышленника отправились полицейские патрули.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции в кратчайшие сроки задержали 21-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело – сообщили в УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU