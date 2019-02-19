В доме у жительницы Твери полицейские обнаружили около двух килограмм наркотиков
Подозреваемую и ее друга отправили под стражу
Оперативники проверяют, где были приобретены запрещенные вещества и для чего они предназначалисьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Заволжском районном суде Твери была избрана мера пресечения мужчине и женщине, которые хранили наркотики.
Полицейские обнаружили у жительницы Твери и гражданина Украины около двух килограммов наркотиков. Запрещенные вещества они хранили в частном доме подозреваемой, который находится в Тверской области. Еще 50 грамм наркотика стражи правопорядка изъяли из автомобиля.
В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемые будут под арестом два месяца, то есть до 16 апреля, пока идет следствие. Оперативники проверяют, где были приобретены запрещенные вещества и для чего они предназначались.
ИСТОЧНИК KP.RU