2019-02-19T10:43:06+03:00
Происшествия

В доме у жительницы Твери полицейские обнаружили около двух килограмм наркотиков

Подозреваемую и ее друга отправили под стражу
Виктория ЖУКОВА
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Оперативники проверяют, где были приобретены запрещенные вещества и для чего они предназначалисьОперативники проверяют, где были приобретены запрещенные вещества и для чего они предназначалисьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Заволжском районном суде Твери была избрана мера пресечения мужчине и женщине, которые хранили наркотики.

Полицейские обнаружили у жительницы Твери и гражданина Украины около двух килограммов наркотиков. Запрещенные вещества они хранили в частном доме подозреваемой, который находится в Тверской области. Еще 50 грамм наркотика стражи правопорядка изъяли из автомобиля.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемые будут под арестом два месяца, то есть до 16 апреля, пока идет следствие. Оперативники проверяют, где были приобретены запрещенные вещества и для чего они предназначались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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