2019-02-19T10:09:17+03:00
Не будь равнодушным

Волонтеры просят жителей Тверской области помочь выжившим после пожара в приюте животным

У владельца передержки также сгорели все личные вещи
Виктория ЖУКОВА
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Приют и дом, где жил хозяин, сгорели полностью Фото: Наталья ПоляковаПриют и дом, где жил хозяин, сгорели полностью Фото: Наталья Полякова
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Под Тверью в селе Кузьминское днем 18 февраля сгорел дом, где был организован приют для бездомных животных. Пожар произошел в 13:45.

В доме в этот момент содержалось приблизительно 30 бездомных собак, шесть из них погибли в огне. После случившегося перепуганные животные разбежались по поселку. Ожоги во время пожара получила девушка, которая помогала ухаживать за животными.

Зоозащитники рассказали, что 15 уцелевших животных были перевезены в другой приют, еще четырех собак разместили в ветклинике, а одну взяли на передержку.

Приют и дом, где жил хозяин, сгорели полностью. Во время пожара мужчина пытался спасти животных, но в огне сгорели все его личные вещи. Волонтеры просят жителей Тверской области помочь. Телефон для связи: 8-926-311-07-41

ИСТОЧНИК KP.RU

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