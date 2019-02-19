Ограждение балкона упало с третьего этажа на тротуар в центре Твери

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-19T09:30:00+03:00

Все балконы в данном доме будут обследованы Фото: ТИА / Станислав Алексеев

Все балконы в данном доме будут обследованы

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В Твери в воскресение вечером, 17 февраля, с третьего этажа дома №148 по набережной Афанасия Никитина упала часть балкона. Штукатурный слой и ограждение рухнули на тротуар. Обошлось без пострадавших.

В администрации Твери сообщили, что частично разрушенный балкон является частью жилого помещения в данном доме. А за свое жилье отвечает собственник согласно статье 30 Жилищного кодекса РФ. Управляющая организация данного дома в прошлом году информировала владельцев квартир о необходимости надлежащего содержания балконов.

После случившегося на 19 февраля запланировано обследование всех балконов в доме № 148 по набережной Афанасия Никитина. Если специалисты обнаружат иные аварийно-опасные объекты, то доступ на них будет запрещён.

Напомним, что 17 февраля из-под козырька дома № 5 на бульваре Радищева на тротуар упала часть кирпичной кладки.

ИСТОЧНИК KP.RU