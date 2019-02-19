2019-02-19T08:43:58+03:00
Общество

Жителя Твери арестовали за кражу бутылки коньяка из гипермаркета

Мужчина не хотел отплачивать покупку стоимостью 370 рублей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчина прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товарМужчина прошел мимо кассовой зоны, не оплатив товарФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Твери Пролетарский районный суд назначил наказание местному жителю, который совершил кражу.

29 января 2019 года мужчина зашел в гипермаркет «Карусель» и взял с прилавка бутылку коньяка «Старейшина 5 лет» объемом 0,5 литра. При этом за покупку он решил не платить, поэтому спрятал товар под одежду.

Нарушителей вышел из торгового зала и прошел мимо кассовой зоны, не оплатив алкоголь. Сумма ущерба составила 369 рублей 20 копеек.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд также принял во внимание то, что нарушитель страдает рядом заболеваний. В итоге он получил трое суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
21-летний парень ограбил пожилую женщину на улице в Твери
В доме у жительницы Твери полицейские обнаружили около двух килограмм наркотиков
Волонтеры просят жителей Тверской области помочь выжившим после пожара в приюте животным
Неделя тверской книги завершилась церемонией вручения премии имени Салтыкова-Щедрина
Ограждение балкона упало с третьего этажа на тротуар в центре Твери
Смертность от отравлений алкоголем выросла в Тверской области
Антимонопольщики запретили повышать перевозчикам стоимость проезда в маршрутках Твери
Мюзикл "Алые паруса" пройдет в Твери за неделю до весны
23 февраля на празднике в Твери покажут фильм "Прощаться не будем" и накормят солдатской кашей
Полицейские задержали мужчину, который обокрал минимум семь дачных домов в Тверской области
Ветеранам Великой Отечественной войны в Тверской области выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы
Спасатели эвакуировали восемь человек во время пожара в жилом доме в Тверской области
Следователи СК возбудили еще одно уголовное дело после обрушения деревянного навеса в центре Твери
Тверская областная картинная галерея приглашает в реставрационные мастерские
Согласно новому рейтингу, качество жизни в Тверской области выросло
На тротуар в центре Твери из-под козырька дома упали обломки кирпичей
ЕГЭ в Тверской области в 2019 году будут проводить по новой технологии
Столетие транспортной полиции торжественно отметили в Твери
В январе в Тверской области зарегистрировали три случая бешенства
Под Тверью загорелась передержка для животных
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области