Жителя Твери арестовали за кражу бутылки коньяка из гипермаркета

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-19T08:43:58+03:00

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В Твери Пролетарский районный суд назначил наказание местному жителю, который совершил кражу.

29 января 2019 года мужчина зашел в гипермаркет «Карусель» и взял с прилавка бутылку коньяка «Старейшина 5 лет» объемом 0,5 литра. При этом за покупку он решил не платить, поэтому спрятал товар под одежду.

Нарушителей вышел из торгового зала и прошел мимо кассовой зоны, не оплатив алкоголь. Сумма ущерба составила 369 рублей 20 копеек.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд также принял во внимание то, что нарушитель страдает рядом заболеваний. В итоге он получил трое суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU