Антимонопольщики запретили повышать перевозчикам стоимость проезда в маршрутках Твери
Тверское УФАС России направило в адрес местного перевозчика предостережение о недопустимости совершения тех действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
Связана такая мера была с публичными заявлениями о планируемом повышении стоимости проезда в маршрутных такси. Начиная с 25 февраля, жителям Твери предлагали в маршрутках № 52 и № 208 платить по 30 рублей.
- Антимонопольный орган предостерегает от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению перевозчиками - участниками рынка перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в г. Твери Федерального закона о защите конкуренции, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU