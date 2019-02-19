Антимонопольщики запретили повышать перевозчикам стоимость проезда в маршрутках Твери

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-19T08:08:38+03:00

Начиная с 25 февраля, жителям Твери предлагали в маршрутках № 52 и № 208 платить по 30 рублей Фото: Андрей КОПАЛОВ

Маршрутчики уже в конце месяца планировали брать с граждан по 30 рублей

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Тверское УФАС России направило в адрес местного перевозчика предостережение о недопустимости совершения тех действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Связана такая мера была с публичными заявлениями о планируемом повышении стоимости проезда в маршрутных такси. Начиная с 25 февраля, жителям Твери предлагали в маршрутках № 52 и № 208 платить по 30 рублей.

- Антимонопольный орган предостерегает от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению перевозчиками - участниками рынка перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в г. Твери Федерального закона о защите конкуренции, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU