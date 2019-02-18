Мюзикл "Алые паруса" пройдет в Твери за неделю до весны

СЕГОДНЯ 20:01 2019-02-18T20:07:38+03:00

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22 февраля народный театр-студия "Премьер" Твери приглашает на мюзикл "Алые Паруса".

Данный мюзикл представляет собой это оригинальную многожанровую авторскую музыку в современной аранжировке с мощным звучанием.

Действие происходит в выдуманной стране Гринландии. Лонгрен, бывший матрос, покидает свою службу, из-за того, что у него рождается дочь. Но, к сожалению, его любимая жена умирает. Лонгрен остаётся жить вдвоём с маленькой дочкой Ассоль в приморском селении под названием Каперна. Чтобы как-то жить, Лонгрен делает чудесные игрушки и продаёт их. Однажды, когда Ассоль пошла в город Лисс по просьбе отца, чтобы отнести товар лавочнику, глубоко в лесу она встречает Эгля, путешественника. Эгль обещает девочке, что однажды к ней приедет принц на корабле под алыми парусами.

Начало в 19.00.

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

Возраст: 6+

Билеты: 200-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU