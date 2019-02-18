Мюзикл "Алые паруса" пройдет в Твери за неделю до весны
22 февраля народный театр-студия "Премьер" Твери приглашает на мюзикл "Алые Паруса".
Данный мюзикл представляет собой это оригинальную многожанровую авторскую музыку в современной аранжировке с мощным звучанием.
Действие происходит в выдуманной стране Гринландии. Лонгрен, бывший матрос, покидает свою службу, из-за того, что у него рождается дочь. Но, к сожалению, его любимая жена умирает. Лонгрен остаётся жить вдвоём с маленькой дочкой Ассоль в приморском селении под названием Каперна. Чтобы как-то жить, Лонгрен делает чудесные игрушки и продаёт их. Однажды, когда Ассоль пошла в город Лисс по просьбе отца, чтобы отнести товар лавочнику, глубоко в лесу она встречает Эгля, путешественника. Эгль обещает девочке, что однажды к ней приедет принц на корабле под алыми парусами.
Начало в 19.00.
ул. Желябова, 22 (театральный зал)
Возраст: 6+
Билеты: 200-400 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU