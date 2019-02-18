23 февраля на празднике в Твери покажут фильм "Прощаться не будем" и накормят солдатской кашей
23 февраля у ДК "Пролетарка" Твери отметят День защитника Отечества.
На площадке у дворца развернется «военно-полевой лагерь». Гости смогут побывать на выставке боевых возможностей Реактивной артиллерийской бригады и современной техники от автосалонов Твери. Там же будут представлены авиационные средства спасения, «парашютная» фотозона от Аэродрома «Мигалово».
Кто проголодается, может заглянуть в полевую кухню, где накормят армейской гречневой кашей с тушенкой, морковью и луком и угостят горячим чаем.
Украшением праздника станут выступления народного духового оркестра п.Калашниково Лихославльского района, а также лучших творческих коллективов и солистов «Пролетарки», среди которых Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любовь Жаркова и группа «НАША» - Станислав Назимов и Владимир Шамбуров – основатели целого патриотического движения.
Также в холле 2-го этажа будет работать фотовыставка бортов современной техники Аэродрома «Мигалово», музейный экспонат самолета АН-22. А еще желающие смогут бесплатно посмотреть фильм «Прощаться не будем».
Завершится мероприятие играми, викторинами, конкурсами детского рисунка.
12. 00 - 14.00 - выставка военной техники и современных машин, полевая кухня, концертная программа, конкурсы, викторины.
14.00 - 16.00 – бесплатный просмотр фильма «Прощаться не будем».
ИСТОЧНИК KP.RU