2019-02-18T19:47:43+03:00
Общество

23 февраля на празднике в Твери покажут фильм "Прощаться не будем" и накормят солдатской кашей

Гостей приглашают в ДК "Пролетарка"
Ирина ТАРАСОВА
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Праздник - не за горами!Праздник - не за горами!Фото: Мария АНАНОВА
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23 февраля у ДК "Пролетарка" Твери отметят День защитника Отечества.

На площадке у дворца развернется «военно-полевой лагерь». Гости смогут побывать на выставке боевых возможностей Реактивной артиллерийской бригады и современной техники от автосалонов Твери. Там же будут представлены авиационные средства спасения, «парашютная» фотозона от Аэродрома «Мигалово».

Кто проголодается, может заглянуть в полевую кухню, где накормят армейской гречневой кашей с тушенкой, морковью и луком и угостят горячим чаем.

Украшением праздника станут выступления народного духового оркестра п.Калашниково Лихославльского района, а также лучших творческих коллективов и солистов «Пролетарки», среди которых Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любовь Жаркова и группа «НАША» - Станислав Назимов и Владимир Шамбуров – основатели целого патриотического движения.

Также в холле 2-го этажа будет работать фотовыставка бортов современной техники Аэродрома «Мигалово», музейный экспонат самолета АН-22. А еще желающие смогут бесплатно посмотреть фильм «Прощаться не будем».

Завершится мероприятие играми, викторинами, конкурсами детского рисунка.

12. 00 - 14.00 - выставка военной техники и современных машин, полевая кухня, концертная программа, конкурсы, викторины.

14.00 - 16.00 – бесплатный просмотр фильма «Прощаться не будем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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