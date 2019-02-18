2019-02-18T19:24:19+03:00
Происшествия

Полицейские задержали мужчину, который обокрал минимум семь дачных домов в Тверской области

Похищенное имущество он продавал
Виктория ЖУКОВА
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В отношении подозреваемого по всем фактам краж возбуждены уголовные делаВ отношении подозреваемого по всем фактам краж возбуждены уголовные делаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейским Тверской области поступило заявление от 51-летней жительницы Москвы. Она рассказал, что в отсутствие хозяев неизвестный обокрал ее дачный дом в Конаковском районе. Вор смог отжать входную дверь и похитить из дома бытовую технику и электроинструменты на 30 000 рублей.

Стражи правопорядка во время оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Калининского района. По данным оперативников, мужчина причастен не менее чем к семи эпизодам аналогичных краж.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области рассказали, что похищенное имущество мужчина продавал, а вырученные деньги тратил. В его отношении по всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

Полицейские напоминают владельцам дачных участков, что ценные вещи необходимо увозить с собой. В зимний сезон следует максимально закрыть доступ в свое жилье: установить крепкие двери, а на окна поставить решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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