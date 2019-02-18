Ветеранам Великой Отечественной войны в Тверской области выплатят по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-18T18:39:13+03:00

Выплаты будут направлены в 2019 году более 2600 гражданам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще несколько лет назад размер пособия был 2 500 рублей

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В Тверской области планируется вдвое увеличить размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Выплатят жителям Верхневолжья по 10 тысяч рублей. Ранее пособие составляло 5 тысяч рублей.

Выплаты будут направлены в 2019 году более 2600 гражданам. Данный вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

На предоставление выплат заложено более 27,5 млн рублей.

В прошлом году поддержку получили 3368 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников войны и жители региона, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В 2018 году размер пособия также был увеличен в два раза (с 2,5 до 5 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU