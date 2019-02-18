Спасатели эвакуировали восемь человек во время пожара в жилом доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-18T18:02:13+03:00

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели - всего 25 человек и 9 машин Фото: УМЧС России по Тверской области

Два человека госпитализировали в больницу с ожогами

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В Вышнем Волочке Тверской области 18 февраля в 14:40 загорелся жилой двухэтажный дом на улице Демьяного. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели - всего 25 человек и 9 машин.

Пожарным удалось эвакуировать восемь человек. В 15:24 уже объявлена ликвидация открытого горения.

В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что во время пожара пострадали два человека. Они получили ожоги. С места происшествия их госпитализировали в больницу.

Напомним, в Ржеве спасатели спасли из горящей квартиры двух мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU