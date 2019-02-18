Спасатели эвакуировали восемь человек во время пожара в жилом доме в Тверской области
Два человека госпитализировали в больницу с ожогами
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели - всего 25 человек и 9 машин Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Вышнем Волочке Тверской области 18 февраля в 14:40 загорелся жилой двухэтажный дом на улице Демьяного. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели - всего 25 человек и 9 машин.
Пожарным удалось эвакуировать восемь человек. В 15:24 уже объявлена ликвидация открытого горения.
В пресс-службе УМЧС России по Тверской области сообщили, что во время пожара пострадали два человека. Они получили ожоги. С места происшествия их госпитализировали в больницу.
Напомним, в Ржеве спасатели спасли из горящей квартиры двух мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU