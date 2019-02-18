Согласно новому рейтингу, качество жизни в Тверской области выросло

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-18T17:15:03+03:00

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В своём новом исследовании аналитики агентства "РИА рейтинг" оценивали качество жизни в регионах страны по итогам 2018 года. Анализировались 70 показателей: уровень доходов, занятость, жилищные условия, развитие социальной инфраструктуры и другие. Каждому региону присваивалась оценка по 100-балльной шкале и соответствующий номер в общем списке.

Верхневолжье, по сравнению с рейтингом за 2017 год, отметилось ростом в шесть позиций. Наш итоговый рейтинговый балл - 41,521, а место в рейтинге за 2018 год - 58 (в 2017 году мы попали на 64 место).

Лидеры с прошлого года остались неизменными: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдеры: Тыва, Карачаево-Черкесия и Забайкальский край.

ИСТОЧНИК KP.RU