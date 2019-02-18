На тротуар в центре Твери из-под козырька дома упали обломки кирпичей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-18T17:00:16+03:00

Проводится проверка по факту случившегося Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Камни чудом не задели проходивших мимо людей

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В Твери следователей регионального СК заинтересовала информация о падении кирпичей на тротуар. Днем 17 февраля из-под козырька дома №5 по бульвару Радищева, на дорогу упали обломки кирпичей и застывшего цемента. Камни сыпались буквально под ноги проходивших мимо женщины и ребенка.

На месте происшествия работал следователь СКР. После этого было принято решение о проведении доследстенной проверки Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU