На тротуар в центре Твери из-под козырька дома упали обломки кирпичей
Камни чудом не задели проходивших мимо людей
Проводится проверка по факту случившегося Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери следователей регионального СК заинтересовала информация о падении кирпичей на тротуар. Днем 17 февраля из-под козырька дома №5 по бульвару Радищева, на дорогу упали обломки кирпичей и застывшего цемента. Камни сыпались буквально под ноги проходивших мимо женщины и ребенка.
На месте происшествия работал следователь СКР. После этого было принято решение о проведении доследстенной проверки Московским межрайонным следственным отделом Твери регионального СУ СК РФ.
В ведомстве уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU