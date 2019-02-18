Тверская областная картинная галерея приглашает в реставрационные мастерские

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-18T17:11:50+03:00

Реставраторы темперной живописи познакомят посетителей с приемами создания иконы и эволюцией иконописи. Фото: ТОКГ

Изменить размер текста: A A

Тверская областная картинная галерея продолжает радовать поклонников искусства встречами с реставраторами в рамках программы новых тематических экскурсий «Открытые мастерские».

Посетители увидят настоящее волшебство восстановления шедевров: реставраторы расскажут о том, как происходило спасение живописной коллекции галереи, о причинах старения и повреждения картин, о современных методах сохранения произведений. А реставраторы темперной живописи познакомят посетителей с приемами создания иконы и эволюцией иконописи, о возрождении памятников древнерусского искусства. Экскурсии позволяют посетить реставрационные мастерские.

22 февраля в Тверском императорском дворце пройдут две тематические экскурсии: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».

Экскурсия «Открытые мастерские. Реставрация масляной живописи»

Начало сеанса - 18.00. Длительность – 1 час. Место проведения: кабинет реставрационного

контроля Императорского дворца. Состав группы – не более 8 человек, ограничение по возрасту 12+. Стоимость билета – 300 р. Проводится каждую последнюю пятницу месяца по

предварительной записи по телефону 34-62-43.

Экскурсия «Открытые мастерские. Реставрация темперной живописи»

Начало сеанса - 18.00. Место проведения: экспозиция древнерусского искусства, реставрационная мастерская Императорского дворца. Длительность – 1 час. Состав группы – не более 8 человек, ограничение по возрасту 12+. Стоимость билета – 300 р. Проводится каждую последнюю пятницу месяца по предварительной записи по телефону 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU