2019-02-18T15:51:06+03:00
Происшествия

Под Тверью загорелась передержка для животных

Пять собак погибли, а один человек пострадал
Виктория ЖУКОВА
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Животные после пожара разбежались по деревнеЖивотные после пожара разбежались по деревнеФото: Дарья ПОТАПОВА
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Под Тверью днем 18 февраля загорелось здание в селе Кузьминском Калининского района, где организован приют для бездомных животных. На месте происшествия уже работают пожарные расчёты.

В ГУ УМЧС России по Тверской области сообщили, что во время пожара пострадала одна девушка. Она получила ожоги. Спасателям удалось спасти от огня почти всех животных – это около 30 собак. Пять собак погибли.

В Инициативной группе по защите животных города Твери уточнили, что загорелась передержка благотворительного фонда "Лав энималс". Волонтерам в настоящий момент требуется помощь. Все желающие могут связать с организатором по телефону: 8(926)311-07-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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