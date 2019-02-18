В январе в Тверской области зарегистрировали три случая бешенства
В течение января специалистам ФГБУ "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория" поступило 15 образцов из Тверской области на определение бешенства. В патологическом материале домашних животных, среди которых было четыре собаки, четыре кота, две кошки и один баран, заболевание обнаружено не было.
Опасный вирус был найден у трёх енотовидных собак. Зверей убили в Бежецком, Лихославльском и Кашинском районах Тверской области.
- Диагностические исследования проводились в рамках государственного задания в соответствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Напомним, что лекарства от бешенства нет. Это вирусное заболевание, которое передается человеку со слюной при укусе больным животным. Единственный способ избежать заболевания - делать своевременную вакцинацию своих домашних питомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU