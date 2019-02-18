2019-02-18T15:53:01+03:00
Здоровье

В январе в Тверской области зарегистрировали три случая бешенства

Опасная болезнь погубила три енотовидные собаки
Виктория ЖУКОВА
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Эти милые зверьки болеют бешенством в Тверской области чаще другихЭти милые зверьки болеют бешенством в Тверской области чаще другихФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В течение января специалистам ФГБУ "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория" поступило 15 образцов из Тверской области на определение бешенства. В патологическом материале домашних животных, среди которых было четыре собаки, четыре кота, две кошки и один баран, заболевание обнаружено не было.

Опасный вирус был найден у трёх енотовидных собак. Зверей убили в Бежецком, Лихославльском и Кашинском районах Тверской области.

- Диагностические исследования проводились в рамках государственного задания в соответствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской области и Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Напомним, что лекарства от бешенства нет. Это вирусное заболевание, которое передается человеку со слюной при укусе больным животным. Единственный способ избежать заболевания - делать своевременную вакцинацию своих домашних питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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