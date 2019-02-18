Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-18T15:03:42+03:00

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся Фото: УГИБДД России по Тверской области

В один день в регионе произошло две подобные аварии

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В субботу, 16 февраля два автомобиля вылетели в кювет в Тверской области. Одна из аварий закончилась трагически. Около 17:40 на четвертом километре дороги в Кашинском районе 37-летний водитель не справился с управлением АУДИ А4. Машина улетела с дороги в левый кювет и опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался в больнице. 40-летняя пассажирка автомобиля, которая ехала на переднем сиденье получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла в 13:30 под Тверью. На третьем километре дороги Глазково-Мухино с управлением не справился 37-летния трезвый водитель «РЕНО ЛОГАН».

Мужчина был невнимателен к дорожной обстановке и съехал с дороги. В результате травмы получила 29-летняя пассажирка. Девушка самостоятельно обратилась в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU