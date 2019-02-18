2019-02-18T15:03:42+03:00
Происшествия

Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области

В один день в регионе произошло две подобные аварии
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся Фото: УГИБДД России по Тверской областиАвтомобиль вылетел в кювет и перевернулся Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В субботу, 16 февраля два автомобиля вылетели в кювет в Тверской области. Одна из аварий закончилась трагически. Около 17:40 на четвертом километре дороги в Кашинском районе 37-летний водитель не справился с управлением АУДИ А4. Машина улетела с дороги в левый кювет и опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался в больнице. 40-летняя пассажирка автомобиля, которая ехала на переднем сиденье получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла в 13:30 под Тверью. На третьем километре дороги Глазково-Мухино с управлением не справился 37-летния трезвый водитель «РЕНО ЛОГАН».

Мужчина был невнимателен к дорожной обстановке и съехал с дороги. В результате травмы получила 29-летняя пассажирка. Девушка самостоятельно обратилась в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЕГЭ в Тверской области в 2019 году будут проводить по новой технологии
Столетие транспортной полиции торжественно отметили в Твери
В январе в Тверской области зарегистрировали три случая бешенства
Под Тверью загорелась передержка для животных
Эпидпорог в Тверской области по-прежнему превышен за счёт взрослой возрастной группы
На прошлой неделе в Твери пропал молодой мужчина
Пьяный житель Твери избил своего сына за то, что тот решил поужинать в комнате
В Твери разрушается памятник воинам-интернационалистам
Автомобилист сбил женщину в центре Твери
Пожарные спасли из горящей квартиры в Тверской области двух мужчин
При столкновении двух легковушек в Твери пострадал девятилетний мальчик
Открытые люки на улице Маршала Конева в Твери наконец-то заложили бетонными блоками
Активисты расскажут юным жителям Тверской области, как обезопасить себя в Интернете
Автомобилист насмерть сбил пожилую женщину под Тверью, двигаясь задним ходом
Очередной водитель собрал "паровозик" из трех машин на перекрестке в Твери
Обнаружено более 230 нарушений в рамках операции "Снегоход" в Тверской области
На этой неделе плановые отключения электричества ожидаются в Заволжье, Пролетарке и центре Твери
Автоинспекторам в Тверской области пришлось стрелять по колесам машины, за рулем которой ехал пьяный водитель
В Тверской области начались первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
В Ржеве Тверской области глыба льда чуть не упала в коляску с ребенком
Тверская областная картинная галерея начинает знакомить со своим фондом фотографии
В Бежецке Тверской области задержан 41-летний закладчик наркотиков
В Тверской области задержана бригада из шести человек, незаконно рубившая лес
По факту обрушения деревянного навеса в Твери возбуждено уголовное дело