2019-02-18T14:21:41+03:00
Здоровье

Эпидпорог в Тверской области по-прежнему превышен за счёт взрослой возрастной группы

А вот в областном центре количество заболевших не превышает норму
Виктория ЖУКОВА
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Жители старше 15 лет болеют чаще другихЖители старше 15 лет болеют чаще другихФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Тверской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На седьмой недели уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей не изменился.

По-прежнему незначительно превышен недельный расчетный эпидемический порог за счёт возрастной группы 15 лет и старше. Пи этом высокий уровень заболеваемости был отмечен в Спировском, Фировском, Краснохолмском и Калязинском районах.

В Твери эпидпорог в норме.

В ведомстве сообщили, что при лабораторной диагностике у заболевших были выделены возбудители гриппа А. Эти вирусы идентичны веществам, входящим в состав вакцины, а также вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус).

ИСТОЧНИК KP.RU

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