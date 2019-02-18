Эпидпорог в Тверской области по-прежнему превышен за счёт взрослой возрастной группы
В Тверской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На седьмой недели уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей не изменился.
По-прежнему незначительно превышен недельный расчетный эпидемический порог за счёт возрастной группы 15 лет и старше. Пи этом высокий уровень заболеваемости был отмечен в Спировском, Фировском, Краснохолмском и Калязинском районах.
В Твери эпидпорог в норме.
В ведомстве сообщили, что при лабораторной диагностике у заболевших были выделены возбудители гриппа А. Эти вирусы идентичны веществам, входящим в состав вакцины, а также вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус).
ИСТОЧНИК KP.RU