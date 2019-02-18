На прошлой неделе в Твери пропал молодой мужчина

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-18T13:43:42+03:00

До настоящего времени его местонахождение неизвестно Фото: ВПСО "Сова"

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В Твери пропал молодой мужчина. Белов Дмитрий Анатольевич 1985 года рождения в среду, 13 февраля вышел из дома, который находится на улице Оснабрюкской. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 177 сантиметров, худощавый, имеет темные, слегка кудрявые и короткие волосы, есть небольшая борода. На лбу слева у него маленький шрам, еще шрамы есть на спине за плечом, а на сгибе локтей с внутренней стороны белые пятна.

Одет мужчина был в белую куртку (красные надписи на рукавах) с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки. С собой взял паспорт, два мобильных телефона, один из них кнопочный белый, второй - сенсорный черный, зарядка и ключи.

Волонтеры Тверского поисково-спасательного отряда «Сова» просят всех, кто обладает информацией о пропавшем, сообщить по телефонам: 8(904)014-12-34, 8(915)722-55-66 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU