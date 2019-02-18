2019-02-18T13:12:38+03:00
Общество

Пьяный житель Твери избил своего сына за то, что тот решил поужинать в комнате

Мужчине назначен штраф
Виктория ЖУКОВА
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Отец выпил и стал бить своего сына-подросткаОтец выпил и стал бить своего сына-подросткаФото: Александр ГЛУЗ
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Заволжский районный суд Твери назначил наказанию отцу, который ударил своего ребенка. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой и замел, что его сын ужинает не на кухне, а в комнате.

Отец разозлился и схватил мальчика за волосы. После этого он загнул руку ребенка за спину, уронил на пол и несколько раз ударил ладонью по лицу.

В пресс-службе суда сообщили, что у несовершеннолетнего после случившегося образовался кровоподтек на левом предплечье. Поскольку синяк расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью, мужчина получил административный штраф в размере 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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