2019-02-18T13:09:09+03:00
Общество

В Твери разрушается памятник воинам-интернационалистам

Памятник успел отстоять дату юбилея вывода советских войск из Афганистана
Виктория ТУШКОВА
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Облицовочные плиты рухнули с двух из четырёх сторон кубического постаментаОблицовочные плиты рухнули с двух из четырёх сторон кубического постаментаФото: Виктория ТУШКОВА
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Не успели в Твери состояться торжества, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана, как у памятника воинам-интернационалистам, расположенном напротив Суворовского училища на Краснофлотской набережной, начал разваливаться постамент.

На выходных там обрушились облицовочные плиты, оголив две из четырёх строн постамента.

Сейчас обломки уже убраны, комплекс памятника огорожен сигнальной лентой.

В городской администрации сообщили, что судьбой памятника занимается управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города, на балансе которого нахудится мемориал. Обрушение скорее всего произошло из-за неустойчивой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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