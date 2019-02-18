Автомобилист сбил женщину в центре Твери

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-18T12:36:52+03:00

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В центре Твери утром в понедельник, 18 февраля сбили женщину. Водитель автомобиля «Renault Fluence» не заметил пешехода возле дома № 58 по улице Советской.

Пострадавшая вышла на проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель не успел затормозить и наехал на нее.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы, которые не угрожаю ее жизни. На «скорой» ее отвезли в больницу. Подросбности случившегося устанавливаются.

Напомним, в минувшие выходные автомобилист не заметил на дороге пенсионерку и сбил ее. Женщина скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU