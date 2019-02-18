Пожарные спасли из горящей квартиры в Тверской области двух мужчин
В Тверской области пожарные оперативно пришли на помощь местным жителям. 17 февраля диспетчер принял сообщение о пожаре в квартире, расположенной в Ржеве на Ленинградском шоссе.
На месте происшествия отделения пожарно-спасательной части № 12 были уже через несколько минут. В квартире они заметили сильное задымление.
- Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава были спасены двое мужчин. Огнеборцы вытащили пострадавших на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей, - сообщили в ведомстве.
Потушить огонь полностью удалось в 20:40. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Спасатели напоминают жителям, что любой пожар легче предупредить, чем потушить.
ИСТОЧНИК KP.RU