Пожарные спасли из горящей квартиры в Тверской области двух мужчин

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-18T12:02:50+03:00

Спасатели каждый день рисуют жизнями ради других Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В Тверской области пожарные оперативно пришли на помощь местным жителям. 17 февраля диспетчер принял сообщение о пожаре в квартире, расположенной в Ржеве на Ленинградском шоссе.

На месте происшествия отделения пожарно-спасательной части № 12 были уже через несколько минут. В квартире они заметили сильное задымление.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава были спасены двое мужчин. Огнеборцы вытащили пострадавших на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей, - сообщили в ведомстве.

Потушить огонь полностью удалось в 20:40. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают жителям, что любой пожар легче предупредить, чем потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU