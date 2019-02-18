2019-02-18T12:02:50+03:00
Общество

Пожарные спасли из горящей квартиры в Тверской области двух мужчин

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
Виктория ЖУКОВА
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Спасатели каждый день рисуют жизнями ради другихСпасатели каждый день рисуют жизнями ради другихФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области пожарные оперативно пришли на помощь местным жителям. 17 февраля диспетчер принял сообщение о пожаре в квартире, расположенной в Ржеве на Ленинградском шоссе.

На месте происшествия отделения пожарно-спасательной части № 12 были уже через несколько минут. В квартире они заметили сильное задымление.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава были спасены двое мужчин. Огнеборцы вытащили пострадавших на свежий воздух и передали в руки прибывших врачей, - сообщили в ведомстве.

Потушить огонь полностью удалось в 20:40. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Спасатели напоминают жителям, что любой пожар легче предупредить, чем потушить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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