При столкновении двух легковушек в Твери пострадал девятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-18T11:31:37+03:00

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В Твери в аварии, которая произошла 16 февраля около 11:20 пострадал девятилетний ребенок. Возле дома №150 на набережной Афанасия Никитина 29-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 не выбрал безопасную дистанцию до движущийся впереди иномарки и совершил столкновение. За рулем «ХУНДАЙ СОЛЯРИС» был 30-летний мужчина.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что во время аварии травмы получил мальчик, который ехал в отечественной легковушке на заднем пассажирском сидении справа. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшего осмотрели врачи, которые на «скорой» приехали на место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU