Открытые люки на улице Маршала Конева в Твери наконец-то заложили бетонными блоками
Открытие люки на улице Маршала Конева в Твери регулярно привлекали внимание граждан без определённого места жительства. Жители соседних домов не раз жаловались на халатное отношение коммунальщиков. Ведь в открытые колодцы, а их возле домов №124 и №140 несколько, провалиться проще простого. Тем более возле теплотрассы проходит пешеходная тропинка.
В группе в соцсети "Подслушано у медиков.Тверь" на прошлой неделе появилась информация, что неравнодушные жители обратились с претензиями в адрес в администрации города, а также позвонили в объединенную диспетчерскую службу департамента ЖКХ.
В течение недели проблему открытых колодцев устранили. В одном месте положили люк, а в другом - бетонные блоки.
А некоторые колодцы закрыли крышками Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"
ИСТОЧНИК KP.RU