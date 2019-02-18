Открытые люки на улице Маршала Конева в Твери наконец-то заложили бетонными блоками

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-18T10:57:47+03:00

Некоторые люди перекрыли бетонными блоками Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"

Местные жители боялись не только провалиться в колодцы, но и бомжей, которые стали жить возле теплотрассы

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Открытие люки на улице Маршала Конева в Твери регулярно привлекали внимание граждан без определённого места жительства. Жители соседних домов не раз жаловались на халатное отношение коммунальщиков. Ведь в открытые колодцы, а их возле домов №124 и №140 несколько, провалиться проще простого. Тем более возле теплотрассы проходит пешеходная тропинка.

В группе в соцсети "Подслушано у медиков.Тверь" на прошлой неделе появилась информация, что неравнодушные жители обратились с претензиями в адрес в администрации города, а также позвонили в объединенную диспетчерскую службу департамента ЖКХ.

В течение недели проблему открытых колодцев устранили. В одном месте положили люк, а в другом - бетонные блоки.

А некоторые колодцы закрыли крышками Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)"

ИСТОЧНИК KP.RU