Активисты расскажут юным жителям Тверской области, как обезопасить себя в Интернете

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-18T10:27:02+03:00

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Юным жителям Тверской области, оставшимся без попечения родителей или находящимся в сложной жизненной ситуации, расскажут, как обезопасить себя в Интернете. Проект "Правовое просвещение несовершеннолетних по вопросам безопасности в сети "Интернет" реализуют сотрудники Тверского регионального отделения "Ассоциации юристов России". Это новая и уникальная для Верхневолжья инициатива.

Кибер мошенники пользуются доверчивостью людей, особенно детей и пенсионеров. Проще всего обмануть подростков, особенно когда они ищут новых друзей, заботу и поддержку. Злоумышленники пользуются эмоциями людей и совершают абсолютно реальные преступления.

В доступной игровой форме игрового квеста активисты, среди которых есть юристы, педагоги и студенты, будут проводить занятия, на которых расскажут детям и подросткам, как помнить о своей безопасности. Первые встречи запланированы уже на февраль.

ИСТОЧНИК KP.RU