Автомобилист насмерть сбил пожилую женщину под Тверью, двигаясь задним ходом
Водитель не посмотрел по зеркалам
Женщина скончалась при оказании медицинской помощиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области 57-летний автомобилист сбил пожилую женщину. Авария произошла в субботу, 16 февраля около 11:20 в деревне Колталово Калининского района.
По информации УГИБДД России по Тверской области, мужчина ехал задним ходом на автомобиле «ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА» возле дома №25 по улице Садовая. Он проявил невнимательность и не заметил 72-летнюю женщину.
В результате пешеход получила тяжелые травмы. После аварии ее госпитализировали в реанимацию, но при оказании медицинской помощи женщина скончалась.
ИСТОЧНИК KP.RU