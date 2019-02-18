2019-02-18T10:01:24+03:00
Происшествия

Автомобилист насмерть сбил пожилую женщину под Тверью, двигаясь задним ходом

Водитель не посмотрел по зеркалам
Виктория ЖУКОВА
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Женщина скончалась при оказании медицинской помощиЖенщина скончалась при оказании медицинской помощиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области 57-летний автомобилист сбил пожилую женщину. Авария произошла в субботу, 16 февраля около 11:20 в деревне Колталово Калининского района.

По информации УГИБДД России по Тверской области, мужчина ехал задним ходом на автомобиле «ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА» возле дома №25 по улице Садовая. Он проявил невнимательность и не заметил 72-летнюю женщину.

В результате пешеход получила тяжелые травмы. После аварии ее госпитализировали в реанимацию, но при оказании медицинской помощи женщина скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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