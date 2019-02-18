Очередной водитель собрал "паровозик" из трех машин на перекрестке в Твери

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-18T09:29:46+03:00

Водитель не успел затормозить перед светофором Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

В Твери пьяный водитель стал виновном аварии с пострадавшими. 17 февраля около 03:27 на пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова столкнулись три автомобиля.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что 37-летний водитель «IVECO 474250», который отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, не успел сбросить скорость перед перекрестком возле дома №28. В итоге автомобилист протаранил несколько машин («NISSAN PRIMERA» и «RENAULT LOGAN»), которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения травмы получили два водителя 41 и 50 лет. Помощь им оказали медики.

Напомним, что в прошлые выходные пьяный водитель также собрал «паровозик» из пяти машин на перекрестке в Заволжье.

ИСТОЧНИК KP.RU