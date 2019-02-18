Обнаружено более 230 нарушений в рамках операции "Снегоход" в Тверской области
Проверено уже более 1200 единиц техники
Проверено уже более 1200 единиц техникиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области продолжается профилактическая операция «Снегоход». Началась она в регионе 5 января 2019 года и будет идти до конца текущего месяца.
Инспекторы Гостехнадзора и сотрудники полиции уже осмотрели более 1200 снегоходов и мотовездеходов. За различные нарушения правил эксплуатации к административной ответственности было привлечено 230 водителей.
По итогам профилактических мероприятий в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрировано 127 единиц техники, на техосмотр представлено 1175 снегоходов. 342 жителя получили удостоверения на право управления внедорожными мототранспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU