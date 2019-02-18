На этой неделе плановые отключения электричества ожидаются в Заволжье, Пролетарке и центре Твери

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-18T08:41:57+03:00

Проверьте, вдруг у Вас не будет света на этой неделе Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Света в отдельных домах не будет до 16:00

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В Твери в понедельник, 18 февраля стартуют еженедельные планово-предупредительные работы энергетиков. До 22 февраля включительно в дневное время специалисты будут менять аварийные опоры и провода на воздушных линиях электропередачи, срезать опасные ветки деревьев и устанавливать счетчики.

На время работ в домах будет отключено электричество.

18 февраля света не будет в отдельных домах Пролетарского и Заволжского районах. С 09:00 до 16:00 отключат электричество по улицам: Коробкова, Маслова, Арсения Степанова, 2-я, 3-я и 4-я Интернациональная, Севастьянова, Восстания, а также 2-я и 3-я Восстания, Тракторная, Константина Заслонова, Тельмана, Крайняя, Льва Толстого, Короленко, Танкистов, еще на 7-ом переулке Металлистов, Коллективном и Перекопском переулках, и на проездах: 1-ом, 2-ом и 3- ем Танкистов, 3-ем, 4-ом и 5-ом Кольцевом.

Во вторник, 19 февраля к Пролетарскому и Заволжскому районам присоединится еще и Центральный. С 20 по 22 февраля отключения затронут опять только Пролетарской и Заволжский районы города. Московский район на этой неделе не входит в зону планируемых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU