Автоинспекторам в Тверской области пришлось стрелять по колесам машины, за рулем которой ехал пьяный водитель

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-18T08:03:08+03:00

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В Кимрах Тверской области сотрудники Госавтоинспекции заметили подозрительный автомобиль. ВАЗ-2107 хотели остановить для проверки 17 февраля около 17:00 на выезде из районного центра по дороге в сторону поселка Ильинское. Однако водитель проигнорировал требования автоинспекторов и продолжил движение. Сотрудники ГИБДД организовали преследование, неоднократно требуя, чтобы водитель прижался к обочине и остановился.

Преследовать нарушителя пришлось на протяжении 10 километров. За это время автомобилист нарушил несколько правил, в частности выезжал на встречную полосу.

Чтобы не подвергать жизнь других участников дорожного движения опасности, автоинспекторы приняли решение применить табельное оружие. Сотрудники ГИБДД пробили левое переднее и заднее левое колеса автомобиля нарушителя.

В Госавтоинспекции Тверской области рассказали, что водитель пытался и дальше продолжить движение, но не смог. Автоинспекторы почувствовали резкий запах алкоголя от водителя и составили необходимые административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU