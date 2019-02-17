2019-02-17T21:58:16+03:00
Общество

В Тверской области начались первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Заявки принимаются до 28 февраля
Ирина ТАРАСОВА
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Для классного этапа участникам предлагается выбрать любимую книгу. Фото: "Живая классика"Для классного этапа участникам предлагается выбрать любимую книгу. Фото: "Живая классика"
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В Тверской области начались первые очные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году соревнования начинаются с нового – классного этапа, в котором мгут приянть участие все желающие.

Суть классного этапа - почувствовать себя читателем. Каждому участнику предлагается выбрать любимую книгу. Выбранные книги не должны повторяться в одном классе. После того пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие уже в школьном этапе «Живой классики».

Напомним, участие в данном конкурсе – это возможность не только расширить свои знания в области литературы, приобрести навык публичных выступлений и улучшить свои ораторские способности, но и получить путёвку в Международный детский центр «Артек», выступить на Красной площади, а также осуществить свою мечту и поступить в ГИТИС».

Для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику. Творческий подход к проведению конкурса будет оценен профессиональным жюри.

Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В заявке необходимо указать следующую информацию о себе в электронном виде: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: Конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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