В Ржеве Тверской области глыба льда чуть не упала в коляску с ребенком

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-17T20:16:54+03:00

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Каждый день, а то и по несколько раз в день, поступает информация, о том,что с крыш в Тверской области сходит снег, падают глыба льда, в результате чего травмируются люди.

16 февраля снег с крыши в Твери упал на деревянный навес, и тот рухнул на людей. Пострадали три человека.

Очередной случай произошел в Ржеве Тверской области.

17 февраля в Ржеве с дома, расположенного по улице Ленина 18, упала наледь, которая чуть не попала в ребенка, которого в тот момент родители укладывали в коляску. В последний момент мужчина успел оттолкнуть коляску, и лед задел только его и супругу. Об том они тут же написали в соцсети.

- С целью проверки всех обстоятельств произошедшего, изложенных в социальной сети, следователем Ржевского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщается на сайте СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU