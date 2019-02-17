2019-02-17T18:32:12+03:00
Звезды

Тверская областная картинная галерея начинает знакомить со своим фондом фотографии

Первая лекция пройдет 27 февраля
Ирина ТАРАСОВА
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Первая лекция будет посвящена фотографии К. Даутендей. «Портрет писателя И.И.Лажечникова». ФОТО: ТОКГПервая лекция будет посвящена фотографии К. Даутендей. «Портрет писателя И.И.Лажечникова». ФОТО: ТОКГ
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В Тверской областной картинной галерее начинается цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи».

Первая лекция пройдет 27 февраля в 17.00 и будет посвящена ранней фотографии из коллекции ТОКГ - К. Даутендей. «Портрет писателя И.И.Лажечникова». 2 пол. 50 г.г. XIX века.

На лекции слушатели смогут познакомиться с ключевыми моментами истории изобретения и развития фотографии, первыми фотографическими техниками 40-х , 50-х гг. XIX в. (дагерротип, калотипия, отпечатки на соленой бумаге).

Лекции будут сопровождаться экспресс-выставками из фонда художественной фотографии ТОКГ.

В 2009 году в ТОКГ был создан фонд художественной фотографии. Сегодня собрание музея располагает отпечатками таких признанных фотографов, как А.И. Деньер, К.И. Бергомаско, С.Л. Левицкий, И.Г. Дьяговченко, М.П. Дмитриев, М. С. Наппельбаум, П.С. Жуков, А. Д. Гринберг, Е.Я. Элленгорн, дары А. Чежина, И.Лебедева, С.Чабуткина Д. Горячева, С. Щербакова, А. Черногривова и других современных авторов также заняли свое достойное место в этом ряду.

ул. Дм. Донского, 37, стр. 1 (выставочный зал в БЦ «Донской»).

Продолжительность лекции – 45-60 мин.

Стоимость билетов – 100 руб., включая вход на выставку произведений Бориса Федорова «Маэстро».

Количество мест ограничено. Телефон: 39-80-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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