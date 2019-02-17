В Бежецке Тверской области задержан 41-летний закладчик наркотиков

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-17T18:05:46+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В Бежецке Тверской области на одной из улиц города по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан местный житель. У 41-летнего, ранее судимого мужчины было обнаружено наркотическое средство массой около 2 грамм, что является крупным размером. Было установлено, что подозреваемый приобрел данное вещество через «закладки».

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Ведется следствие. Полицейскими проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, направленных на выяснение целей, для которых предназначался данный наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU