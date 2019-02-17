2019-02-17T16:21:30+03:00
Происшествия

В Тверской области задержана бригада из шести человек, незаконно рубившая лес

Теперь они отправятся под суд
Ирина ТАРАСОВА
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Бригадой было уничтожено более 30 деревьев. Фото: УМВД России по Тверской областиБригадой было уничтожено более 30 деревьев. Фото: УМВД России по Тверской области
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17 февраля в лесах Удомельского района Тверской области полицейские задержали лесозаготовительную бригаду, которая незаконно рубила деревья.

В отдел полиции были доставлены вальщики, трактористы, чокеровщики, подозреваемые в совершении незаконной рубки лесных насаждений, которые затем сбывали деревообрабатывающим предприятиям Удомельского района.

Злоумышленниками оказались шесть жителей Тверской области в возрасте от 26 до 45 лет. Двое, из них ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сообщается,что бригадой было уничтожено более 30 деревьев различных пород: ель, сосна, береза. Сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 160 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Злоумышленникам грозит до семи лет со штрафом до пятисот тысяч рублей, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Комплекс мероприятий, направленных на декриминализацию лесной отрасли, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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