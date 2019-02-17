2019-02-17T13:39:18+03:00
Общество

Сильный ветер сохранится в Тверской области и в понедельник, 18 февраля

Об том предупреждают синоптики и спасатели
Ирина ТАРАСОВА
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!
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С утра воскресенья, 17 февраля, на территории Тверской области наблюдается усиление ветра.

Порывы ветра порой достигают 17 метров в секунду. В том числе это может способствовать обрыву проводов, сходу снега с крыш.

- Такая ветренная погода сохранится и 18 февраля, в понедельник. Будьте осторожны, - предупреждают синоптики и в ГУ МЧС России по Тверской области.

Телефоны службы спасения: 101, 112.

Телефон доверия (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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