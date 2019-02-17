В ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Нелидовском районе Тверской области погиб человек

СЕГОДНЯ 12:31 2019-02-17T13:08:59+03:00

Еще два человека получили различные травмы

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17 февраля на 325 км ФАД М-9 «Балтия» в Нелидовском районе Тверской области произошло ДТП с пострадавшими.

Сообщение об этом поступило и в ГУ МЧС России по Тверской области».

На место ДТП убыли: отделение пожарно-спасательной части №42, оперативная группа Нелидовского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

По инфрмации УГИБДД по Тверской области, произошло лобовое столкновение двух автомобилей - Volkswagen и Audi, в результате чего два человека пострадали, а человек погиб.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось –19 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России – 11 человек и 3 единицы техники.

На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы по деблокировке пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU