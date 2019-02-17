2019-02-17T02:15:57+03:00
Происшествия

В Твери мужчина провалился в трехметровый котлован

По счастью, он отделался лишь испугом и вывихом ноги
Ирина ТАРАСОВА
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Яма была огорожена, но это не спасло от падения. Фото: Юлия КрутоваЯма была огорожена, но это не спасло от падения. Фото: Юлия Крутова
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Днем 16 февраля на улице Склизкова, 103, что в микрорайоне "Чайка" Твери, в трехметровый котлован упал прохожий. В настоящее время данный участок сильно перекопан из-за ремонта на трубопроводе. Сам котлован был огорожен в соответствии с правилами, поэтому, как именно мужчина угодил в него, поначалу было непонятно.

Как позже выяснилось, пострадавший был сильно нетрезв и оступился. Самостоятельно выбраться из ямы с водой он не смог по этой же причине, хотя очевидцы сказали, что это можно было сделать, так как земля была мягкая, а воды в ней было по колено.

Поэтому на место были вызваны спасатели.

Около 11 часов на место выехало отделение ПСЧ №1, аварийно-спасательной службы, городские спасатели. Мужчину достали и передали в руки скорой помощи с подозрением на вывих ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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