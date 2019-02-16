На месте обрушения деревянного навеса в центре Твери работают следователи СК и криминалисты
Каркас рухнул прямо на людей
Деревянный навес рухнул под тяжестью снега Фото: УМЧС России по Тверской области
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На месте обрушения деревянного навеса в Твери работают следователи СК и криминалисты. Сотрудники спецслужб проводят осмотр и устанавливают все подробности произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, деревянный каркас, установленный вдоль фасада здания по улице Новоторжской, рухнул около 20:00 16 февраля.
По предварительным данным, травмы получили две женщины. Их в больницу с места происшествия увезли на «скорой». Еще одна пострадавшая смогла самостоятельно дойти до дома и уже оттуда вызвать медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU