2019-02-16T20:39:29+03:00
Происшествия

На месте обрушения деревянного навеса в центре Твери работают следователи СК и криминалисты

Каркас рухнул прямо на людей
Виктория ЖУКОВА
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Деревянный навес рухнул под тяжестью снега Фото: УМЧС России по Тверской областиДеревянный навес рухнул под тяжестью снега Фото: УМЧС России по Тверской области
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На месте обрушения деревянного навеса в Твери работают следователи СК и криминалисты. Сотрудники спецслужб проводят осмотр и устанавливают все подробности произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, деревянный каркас, установленный вдоль фасада здания по улице Новоторжской, рухнул около 20:00 16 февраля.

По предварительным данным, травмы получили две женщины. Их в больницу с места происшествия увезли на «скорой». Еще одна пострадавшая смогла самостоятельно дойти до дома и уже оттуда вызвать медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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