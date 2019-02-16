В Тверской области осудили террориста за попытку создания религиозно-экстремисткой ячейки

16 Февр. 23:51 2019-02-16T23:58:40+03:00

Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима

Изменить размер текста: A A

Попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, идеологически связанной с запрещенной в РФ международной террористической организацией «ИГИЛ», была пресечена УФСБ России по Тверской области. Об этом стало известно 16 февраля.

Сообщается, что мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы на территории Тверской области, предпринимал попытки по формированию группы лиц из числа осужденных и их идеологической обработке в интересах МТО «ИГИЛ». В УФСБ России по Тверской области уточняют: "Его причастность к публичным призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма лица, доказана".

Данный факт был установлен в результате расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

- Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу, - комментируют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU