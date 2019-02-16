ТЦ "РИО" в Твери проверяют после анонимного звонка о взрывном устройстве
Территория оцеплена
Изменить размер текста:
16 февраля днём из торгового центра "РИО" в Твери эвакуировали всех посетителей.
Первоначально сообщалось, что в помещении сработала пожарная сигнализация, но позже информация не подтвердилась.
Как выяснилось, поступил анонимный звонок, в котором прозвучало, что в ТЦ находится взрывное устройство.
В настоящее время посетителей в торговый центр не пускают, на месте работают сотрудники полиции и МЧС, территория оцеплена.
ИСТОЧНИК KP.RU