2019-02-16T19:27:13+03:00
Происшествия

ТЦ "РИО" в Твери проверяют после анонимного звонка о взрывном устройстве

Территория оцеплена
Ирина ТАРАСОВА
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16 февраля днём из торгового центра "РИО" в Твери эвакуировали всех посетителей.

Первоначально сообщалось, что в помещении сработала пожарная сигнализация, но позже информация не подтвердилась.

Как выяснилось, поступил анонимный звонок, в котором прозвучало, что в ТЦ находится взрывное устройство.

В настоящее время посетителей в торговый центр не пускают, на месте работают сотрудники полиции и МЧС, территория оцеплена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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