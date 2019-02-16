ДТП в Тверской области собрало восемь автомобилей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-16T14:15:29+03:00

Все машины двигались в попутном направлении. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

О пострадавших не сообщается

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16 февраля на 112 км ФАД М-10 «Россия» в районе н.п. Завидово в Конаковском районе. Сообщение об этом поступило и в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место аварии убыли: отделение пожарно-спасательной части № 29, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, АСС Тверской области, бригады ФГУ УпрДор, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что произошло попутное столкновение восьми транспортных средств. По предварительным данным пострадавших нет.

Всего для ликвидации последствий ДТП привлекалось 24 человека, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек, 3 единицы техники.

Ткже сообщается, что в анстоящее время движение на автодороге осущестляется в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU