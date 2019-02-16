Вечер аргентинского танго пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-16T16:47:41+03:00

В рамках встречи состоится экспресс-урок по аргентинскому фольклору

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17 февраля, в воскресенье, в Твери пройдет вечер аргентинского танго на Milonga del corazón.

В рамках вечера состоится два мероприятия.

С 18:00 - 18:30 - для всех гостей запланирован экспресс-урок по аргентинскому фольклору - Chacarera simple 8.

А в 18:30 - пройдет сама Милонга.

В этот вечер за пультом - Максим Могиль.

- Он приглашает вас танцевать под его самую любимую музыку,- приглашают организаторы.

Просторный зал заведения позволит насладиться этим удивительным танцем.

Зал "Библиотека", CITY BAR

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU