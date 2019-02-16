2019-02-16T11:47:30+03:00
Происшествия

Браконьера, убившего лося, задержали в Тверской области

Теперь ему грозит до двух лет заключения
Ирина ТАРАСОВА
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Мужчина незаконно убил лося, но его удалось найти. Фото: УМВД России по Тверской областиМужчина незаконно убил лося, но его удалось найти. Фото: УМВД России по Тверской области
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16 февраля в полицию Вышневолоцкого района поступило сообщение, что в лесу около деревни Дубровка Фировского района были найдены останки лося со следами огнестрельных ранений.

Стрелявшего удалось найти. Было установлено, что браконьерство совершил 47-летний житель Фировского района. Причем, разрешения на отстрел лося на территории Тверской области мужчина не имел.

Предварительный ущерб от незаконной деятельности составил более 200 тысяч рублей. Полицейскими изъято охотничье ружьё.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет, - комментирует пресс-служба УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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