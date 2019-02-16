2019-02-16T12:46:02+03:00
Общество

Сотрудники госавтоинспекции Тверской области в День влюбленных провели акцию «Я люблю ПДД»

Раздавать "валентинки"им помогали школьники
Ирина ТАРАСОВА
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Серьезная акция удивила творческим подходом. Фото: УМВД России по Тверской областиСерьезная акция удивила творческим подходом. Фото: УМВД России по Тверской области
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В городе Кимры Тверской области к празднику День всех влюбленных сотрудники госавтоинспекции подошли креативно. Вместе с учащимися средней школы №13 на центральных улицах города они провели акцию «Я люблю ПДД».

Цель акции вполне серьезная и актуальная – профилактика нарушений правил дорожного движения, а значит и дорожно-транспортных происшествий. А вот сама акция удивила творческим подходом.

Специально для мероприятия были изготовлены «валентинки», в которых содержались призывы для водителей и пешеходов: «Пристегнись сам и пристегни пассажиров!», «Не превышай скорость!», «Не пей за рулем!», «Будь внимателен – пропусти пешехода!», «Переходи дорогу только в установленном месте и не забудь убедиться в безопасности!», «Используй световозвращатели в темное время суток!», «На своем примере научи детей безопасному поведению на дороге!», «Любишь ЖИЗНЬ – соблюдай ПДД!»

Эти «валентинки-напоминалки» участники акции раздавали и пешеходам, и водителям города. А те в свою очередь обещали соблюдать ПДД и быть внимательнее на дороге

Провести акцию помогли школьники. Фото: УМВД России по Тверской области

Провести акцию помогли школьники. Фото: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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