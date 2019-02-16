В Твери началась проверка по факту обрушения из-за снега деревянного навеса

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-16T11:21:30+03:00

По ее результатам будет вынесено процессуальное решение

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В Твери после сообщений в СМИ началась проверка по факту обрушения под тяжестью снега деревянного навеса, установленного вдоль фасада здания.

Напомним, 15 февраля этого года, у дома №12б, расположенного на улице Новоторжской Твери, под тяжестью снега рухнул деревянный навес.Очевидцы случившегося комментируют, что так как в момент обрушения под навесом не было прохожих, то по счастливой случайности никто не пострадал.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментирует старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ капитан юстиции Валерия Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU