В Твери началась проверка по факту обрушения из-за снега деревянного навеса
В Твери после сообщений в СМИ началась проверка по факту обрушения под тяжестью снега деревянного навеса, установленного вдоль фасада здания.
Напомним, 15 февраля этого года, у дома №12б, расположенного на улице Новоторжской Твери, под тяжестью снега рухнул деревянный навес.Очевидцы случившегося комментируют, что так как в момент обрушения под навесом не было прохожих, то по счастливой случайности никто не пострадал.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - комментирует старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ капитан юстиции Валерия Павлова.
ИСТОЧНИК KP.RU