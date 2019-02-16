На лекцию и просмотр фильма о Прокудине-Горском приглашают в Детский музейный центр Твери
В Детском музейном центре ТГОМ продолжается выставка «Фототехника XX века».
На ней представлены старые фотоаппараты и ретро фотооборудование из коллекции Школы ФотоМастерства известного тверского фотографа Павла Осадчика. .
В рамках выставки проходят лекции и мастер-классы.
Так, 16 февраля в 12.00 состоится экскурсия по выставке.
На экскурсии посетители знакомятся с основными этапами истории и развития фотографии, узнают, как менялись фотоаппараты и светочувствительные материалы, и кому выпала честь совершить фотографическую революцию и сделать фотографию доступной каждому
А в 15.00 пройдет лекция об одном из первых русских фотографов Сергее Прокудине-Горском, с просмотром документального фильма Л. Парфёнова «Цвет нации».
Приглашают всех желающих.
ул.Советская, 3а.
Тел. 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU