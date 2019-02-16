На лекцию и просмотр фильма о Прокудине-Горском приглашают в Детский музейный центр Твери

СЕГОДНЯ 01:55 2019-02-16T02:07:10+03:00

На экскурсии посетители знакомятся с основными этапами истории и развития фотографии. Фото: ДМЦ ТГОМ

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В Детском музейном центре ТГОМ продолжается выставка «Фототехника XX века».

На ней представлены старые фотоаппараты и ретро фотооборудование из коллекции Школы ФотоМастерства известного тверского фотографа Павла Осадчика. .

В рамках выставки проходят лекции и мастер-классы.

Так, 16 февраля в 12.00 состоится экскурсия по выставке.

На экскурсии посетители знакомятся с основными этапами истории и развития фотографии, узнают, как менялись фотоаппараты и светочувствительные материалы, и кому выпала честь совершить фотографическую революцию и сделать фотографию доступной каждому

А в 15.00 пройдет лекция об одном из первых русских фотографов Сергее Прокудине-Горском, с просмотром документального фильма Л. Парфёнова «Цвет нации».

Приглашают всех желающих.

ул.Советская, 3а.

Тел. 45-71-76.

ИСТОЧНИК KP.RU